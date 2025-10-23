Видео
Лига конференций.
Плей-офф / Таблица
23 октября, 12:15

Лига конференций: расписание матчей и трансляция 2-го тура общего этапа

Опубликовано расписание 2-го тура общего этапа Лиги конференций
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей Лиги конференций.
Фото Reuters

В четверг, 23 октября состоятся матчи 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 2-го тура Лиги конференций

23 октября, четверг

19.45. «Дрита» — «Омония»

19.45. «АЕК» — «Абердин»

19.45. «Рапид» — «Фиорентина»

19.45. «Риека» — «Спарта» Прага

19.45. «Страсбург» — «Ягеллония»

19.45. «АЗ Алкмар» — «Слован»

19.45. «Шахтер» — «Легия»

19.45. «Хеккен» — «Райо Вальекано»

19.45. «Шкендия» — «Шелбурн»

19.45. «Брейдаблик» — «КуПС»

22.00. «Университатя» — «Ноа»

22.00. «Майнц» — «Зриньски»

22.00. «Линкольн» — «Лех»

22.00. «Самсунспор» — «Динамо» Киев

22.00. «Хамрун Спартанс» — «Лозанна»

22.00. «Сигма Оломоуц» — «Ракув»

22.00. «Шэмрок Роверс» — «Целе»

22.00. «Кристал Пэлас» — «АЕК» Ларнака

Ключевые события игр доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть матчи можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
