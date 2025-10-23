Лига конференций: расписание матчей и трансляция 2-го тура общего этапа

В четверг, 23 октября состоятся матчи 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 2-го тура Лиги конференций

23 октября, четверг

19.45. «Дрита» — «Омония»

19.45. «АЕК» — «Абердин»

19.45. «Рапид» — «Фиорентина»

19.45. «Риека» — «Спарта» Прага

19.45. «Страсбург» — «Ягеллония»

19.45. «АЗ Алкмар» — «Слован»

19.45. «Шахтер» — «Легия»

19.45. «Хеккен» — «Райо Вальекано»

19.45. «Шкендия» — «Шелбурн»

19.45. «Брейдаблик» — «КуПС»

22.00. «Университатя» — «Ноа»

22.00. «Майнц» — «Зриньски»

22.00. «Линкольн» — «Лех»

22.00. «Самсунспор» — «Динамо» Киев

22.00. «Хамрун Спартанс» — «Лозанна»

22.00. «Сигма Оломоуц» — «Ракув»

22.00. «Шэмрок Роверс» — «Целе»

22.00. «Кристал Пэлас» — «АЕК» Ларнака

Ключевые события игр доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть матчи можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.