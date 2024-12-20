Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига конференций. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 16:10

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

В пятницу, 20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

В результате жеребьевки определились 8 пар команд, которые сыграют в стыковых матчах.

«Гент» (Бельгия) — «Бетис» (Испания);

«Целе» (Словения) — АПОЭЛ (Кипр);

«Копенгаген» (Дания) — «Хайденхайм» (Германия);

«Омония» (Кипр) — «Пафос» (Кипр);

ТСЦ (Сербия) — «Ягеллония» (Польша);

«Викингур» (Исландия) — «Панатинаикос» (Греция);

«Мольде» (Норвегия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Олимпия» (Словения).

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. Победители сыграют в 1/8 финала турнира.

Ранее напрямую в 1/8 финала турнира вышли команды, занявшие первые 8 мест в таблице общего этапа Лиги конференций: «Челси» (Англия), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша) и «Серкль Брюгге» (Бельгия).

1
Футбол
Лига конференций
Читайте также
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Сегодня
Вчера
Неделя