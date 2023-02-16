Лига конференций: швед и поляк назначили странный пенальти. Но Шейдаев не забил

На 50-й минуте матча Лиги конференций «Карабах» — «Гент» шведский арбитр Мохаммед Аль-Хаким после вмешательства польского видеоассистента Бартоша Франковски и просмотра видеоповторов назначил 11-метровый удар в ворота гостей и наказал их игрока Джордана Торунаригу желтой карточкой.

Судья решил, что защитник сыграл рукой, изменив траекторию мяча, летевшего в ворота. Вердикт рефери представляется ошибочным, так как левая рука падавшего на газон Торунариги шла в упор и находилась в естественном положении для такого действия футболиста.

При очень большом желании поддержать Аль-Хакима, конечно, можно заявить, что он сыграл по-вратарски и парировал удар рукой. Но показанные повторы эпизода убеждают в обратном — рефери ошибся.

Что касается 11-метрового удара, то Рамиль Шейдаев его не реализовал. Справедливость восторжествовала.