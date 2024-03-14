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Лига конференций

14 марта, 08:30

Лига конференций: время начала и где смотреть трансляции матчей 1/8 финала 14 марта

Каналы ходлинга «Матч» покажут ответные игры 1/8 финала Лиги конференций 14 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Фиорентины».
Фото Reuters
Telegram Дзен

Ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 14 марта. Победители противостояний выйдут в 1/4 финала.
Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» в 20.30 по московскому времени стартует перекличка ответных матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Следите за ключевыми событиями противостояний Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей Лиги конференций: 14 марта, четверг

  • 20.45. «Виктория» — «Серветт»

    Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru

  • 20.45. «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа
    Онлайн трансляция — «Матч! Арена» — эфир с 20:30
  • 20.45. «Фенербахче» — «Юнион»

    Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru

  • 20.45. ПАОК — «Динамо» Загреб
    Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru

  • 23.00. «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос»
    Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
  • 23.00. «Астон Вилла» — «Аякс»
    Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
  • 23.00. «Брюгге» — «Мольде»
    Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
  • 23.00. «Лилль» — «Штурм»

Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru

Время начала матчей — московское.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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