«Астон Вилла» выбила «Лилль» в серии пенальти и вышла в полуфинал Лиги конференций

«Астон Вилла» на выезде победила «Лилль» в серии пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций — 4:3. Основное время завершилось победой «догов» — 2:1.

У гостей гол забил Мэтти Кэш. У хозяев отличились Юсуф Языджи и Бенджамин Андре.

В серии пенальти вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес отразил два удара.

Первая игра завершилась победой бирмингемцев — 2:1.

«Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций и встретится с победителем противостояния «Олимпиакос» — «Фенербахче» (3:2 — после первого матча).