«Лилль» на своем поле примет «Астон Виллу» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24 в четверг, 18 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д'Аске (городе-спутнике Лилля), Франция. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Лилль» — «Астон Вилла» пройдет на телеканале «Матч! ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск.

Ключевые события первого матча четвертьфинала Лиги конференций между будут доступны в матч-центре «СЭ».

Бирмингемская «Астон Вилла» в первом матче на своем поле встречалась с французским «Лиллем» и одержала победу со счётом 2:1. В составе хозяев отличились нападающий Олли Уоткинс и полузащитник Джон Макгинн. В составе гостей гол забил защитник Бафоде Диаките.

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