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Сегодня, 03:42

Кукурелья: «Челси» идеально завершил общий этап и хочет продолжать в том же духе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» (5:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Мы очень рады. Знаем, что всегда нелегко играть с такими командами. Демонстрируем это каждую неделю, стараясь делать все возможное и играть хорошо. Сегодня мы показали, что на глазах у своих болельщиков хотим побеждать. Мы идеально завершили общий этап и хотим продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурелью.

«Челси» одержал 6 побед в 6 матчах и вышел в плей-офф с первого места.

Марк Гиу. «Челси» резвится, армянский «Ноа» был в шаге от плей-офф, экс-спартаковец Сухи все еще в игре и забивает
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига конференций
ФК Челси
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