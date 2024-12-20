Кукурелья: «Челси» идеально завершил общий этап и хочет продолжать в том же духе»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» (5:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Мы очень рады. Знаем, что всегда нелегко играть с такими командами. Демонстрируем это каждую неделю, стараясь делать все возможное и играть хорошо. Сегодня мы показали, что на глазах у своих болельщиков хотим побеждать. Мы идеально завершили общий этап и хотим продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Кукурелью.

«Челси» одержал 6 побед в 6 матчах и вышел в плей-офф с первого места.