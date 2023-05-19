Матч «Базель» — «Фиорентина» был прерван в дополнительное время

Ответный матч 1/2 финала Лиги конференций «Базель» — «Фиорентина» был прерван на несколько минут. Игру остановили в дополнительное время на 109-й минуте при счете 2:1 в пользу итальянской команды.

На стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле одному из болельщиков стало плохо и потребовалось немедленное вмешательство врачей, поэтому судья был вынужден остановить игру. После оказания медицинской помощи игру возобновили.

Первый матч закончился победой «Базеля» со счетом 2:1, поэтому команды играют дополнительное время.