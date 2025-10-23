Матч Лиги конференций «Риека» — «Славия» перенесен из-за сильного ливня

Матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций «Риека» — «Славия» перенесен из-за сильного ливня.

Игра началась в 19.45 по московскому времени, но главный судья встречи Роберт Джонс увел футболистов с поля на 12-й минуте из-за сильного ливня. Матч был возобновлен в 22.00 по московскому времени, команды доиграли первый тайм до конца, но после этого арбитр принял решение окончательно остановить встречу, поскольку погодные условия ухудшились.

Дата, в которую матч будет доигран до конца, будет объявлена позднее.

В первом туре общего этапа ЛК «Спарта» обыграла «Шэмрок» (4:1), а «Риека» уступила «Ноа» (0:1).