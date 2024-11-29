Мэр Варшавы возмутился баннером болельщиков «Омонии» с изображением Сталина

В Польше возмутились баннером болельщиков кипрской «Омонии» на матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций против варшавской «Легии» (3:0).

Матч проходил на Кипре в городе Никосия. Местные болельщики устроили перформанс, изобразив на баннере портреты Иосифа Сталина и Эрнесто Че Гевары, а также добавив надпись: «17 января 1945 года Красная Армия освободила Варшаву» (от нацистских захватчиков. — Прим. «СЭ»). Также на полотне были нарисованы серп и молот.

Мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Часковский назвал акцию киприотов оскорбительной для Польши и ее народа, так как она якобы пропагандирует недостоверную информацию.

«В то время когда на украинские города ежедневно падают бомбы и гибнут мирные жители, во время матча «Омония» — «Легия» кипрские болельщики декларируют возмутительные лозунги о якобы освобождении Варшавы советскими войсками в 1945 году. Это неприемлемо. Надеюсь, они извлекут хороший урок на поле. Сейчас мы на правильном пути. И кто-то должен извиниться за этот скандальный баннер. Агрессора не называют освободителем», — написал политик на своей странице в соцсетях.

Основатели «Омонии» придерживались коммунистической идеологии, поэтому болельщики клуба часто используют символику данного политического течения.