Мойес может продолжить тренировать «Вест Хэм», если команда выиграет Лигу конференций

Сегодня, 14:30
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может сохранить работу по итогам сезона, утверждает The Athletic.
По информации источника, руководство «Вест Хэма» все еще не исключает, что 60-летний специалист продолжит работу с клубом, несмотря на провальное выступление в АПЛ в текущем сезоне — после 35 туров команда с 37 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Решающее значение в отношении его будущего может сыграть победа в Лиге конференций.
Лондонцы вышли в полуфинал турнира, где сыграют с голландским АЗ. Первый матч пройдет в Англии 11 мая. В другой паре полуфиналистов встретятся «Фиорентина» и «Базель».