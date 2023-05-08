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Лига конференций

Сегодня, 14:30

Мойес может продолжить тренировать «Вест Хэм», если команда выиграет Лигу конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может сохранить работу по итогам сезона, утверждает The Athletic.

По информации источника, руководство «Вест Хэма» все еще не исключает, что 60-летний специалист продолжит работу с клубом, несмотря на провальное выступление в АПЛ в текущем сезоне — после 35 туров команда с 37 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Решающее значение в отношении его будущего может сыграть победа в Лиге конференций.

Лондонцы вышли в полуфинал турнира, где сыграют с голландским АЗ. Первый матч пройдет в Англии 11 мая. В другой паре полуфиналистов встретятся «Фиорентина» и «Базель».

Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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