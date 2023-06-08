Мойес стал первым после Фергюсона шотландским тренером, выигравшим еврокубок

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес стал первым с 2008 года шотландским тренером, который выиграл еврокубковый турнир. В среду, 7 июня, английская команда победила «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций.

Последний раз под руководством шотландца выигрывал еврокубок «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. Тогда команду тренировал Фергюсон и привел ее к кубку Лиги чемпионов.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.