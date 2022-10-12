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Лига конференций

Сегодня, 13:58

Форвард «Леха» не смог полететь на матч с «Хапоэлем» из-за проблем с визой. Ранее Польша не пустила Шапи на первый матч команд

Иван Торопцев
Корреспондент
Адриэль Ба Луа.
Фото Global Look Press

Нападающий познаньского «Леха» Адриэль Ба Луа не смог вылететь вместе с командой на матч 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против «Хапоэля» (Беэр-Шева), сообщает официальный сайт польского клуба.

26-летний ивуариец не смог получить визу для въезда в Израиль. Руководство «Леха» обращалось за помощью в посольство Польши в Тель-Авиве, а также направило письмо главе МИД Израиля, однако решить проблему не удалось.

На прошлой неделе российский футболист «Хапоэля» Магомед-Шапи Сулейманов не смог попасть в Польшу на игру 3-го тура Лиги конференций против «Леха» (0:0), поскольку с 19 сентября в стране вступил запрет на въезд для россиян.

Матч 4-го тура Лиги конференций «Хапоэль» — «Лех» состоится в четверг, 13 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Магомед-Шапи Сулейманов. «Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Источник: https://www.lechpoznan.pl/aktualnosci,2,bez-adriela-w-izraelu,40546.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
Лига конференций
ФК Лех
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
1
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