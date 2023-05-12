Нападающий «Вест Хэма» Антонио: «Мы знали, что «АЗ» — достойная команда»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал победу над «АЗ» (2:1) в первом матче полуфинала Лиги конференций.

«Это была тяжелая игра, — цитирует пресс-служба клуба Антонио. — Мы знали, что они будут играть в хороший футбол, и что это достойная команда. Мы усложнили себе задачу, пропустив первый гол. У нас было много моментов, которые мы не смогли реализовать. Я думаю, что сегодня показал не лучшую игру, но я забил гол, он принес нам победу».

Ответный матч между командами пройдет 18 мая. Начало встречи — 22.00 мск.