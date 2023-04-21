«Базель» обыграл «Ниццу» и вышел в полуфинал Лиги конференций

«Ницца» на своем поле проиграла «Базелю» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 1:2 д.в.

На 9-й минуте нападающий Гаэтан Лаборд вывел «орлят» вперед. Гостям удалось отыграться в концовке основного времени, так как гол забил форвард Жан-Кевин Огюстен, вышедший на замену на 72-й минуте.

Так как в первом матче команды сыграли вничью (2:2), «Ницца» и «Базель» провели еще два тайма по 15 минут. В дополнительное время забили только гости — мяч на счету Касима Адамса.

«Базель» вышел в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Фиорентины».