6 ноября, 18:00

«Ноа» — «Сигма»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Ноа» и «Сигма» сыграют в Лиге конференций 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

«Ноа» и «Сигма» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 в четверг, 6 ноября. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)
Ноа
1:2
Сигма

Следить за ключевыми событиями игры «Ноа» — «Сигма» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре общего этапа ЛК «Ноа» сыграла вничью с «Университатя» — 1:1. «Сигма» сыграла вничью с «Ракувом» — 1:1.

Лига конференций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

