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«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

«Олимпиакос» и «Астон Вилла» сыграют в матче Лиги конференций 9 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Олимпиакоса&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Олимпиакос» на своем поле примет «Астон Виллу» во втором матче 1/2 финала Лиги конференций в четверг, 9 мая. Игра пройдет в Пирее (Греция) на стадионе «Караискакис». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла» можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Футбол 2». Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Ключевые события противостосния игры 1/2 финала Лиги конференций будут доступны в матч-центре «СЭ».

В первой игра «Олимпиакос» на выезде обыграл «Астон Виллу» — 4:2. Финал Лиги конференций сезона-2023/2024 пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах.

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Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
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