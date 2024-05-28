«Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций 29 мая

Греческий «Олимпиакос» сыграет с итальянской «Фиорентиной» в финале Лиги конференций в среду, 29 мая. Решающий матч пройдет на стадионе «OPAP Арена» в Афинах (Греция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию финала ЛК в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.10 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

За ключевыми события противостояния «Олимпиакос» — «Фиорентина» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».