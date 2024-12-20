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Сегодня, 02:19

Определились участники плей-офф Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги конференций.
Фото AFP
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В четверг, 19 декабря, состоялись заключительные матчи общего этапа Лиги конференций.

В 1/8 финала турнира вышли команды, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице: «Челси» (Англия) , «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша), «Серкль Брюгге» (Бельгия).

В стыковых матчах сыграют клубы, занявшие с 9-го по 24-е места: АПОЭЛ, «Пафос», «Омония» (Все — Кипр), «Бетис» (Испания), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Мольде» (Норвегия), «Целе», «Олимпия» (Оба — Словения), «Панатинаикос» (Греция), «Хайденхайм» (Германия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Ягеллония» (Польша), «Бачка Топола» (Сербия).

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля, а игры 1/8 финала — 6 и 13 марта 2025 года.

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