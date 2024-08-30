Определились все участники общего этапа Лиги конференций

В четверг, 29 августа, состоялись заключительные ответные матчи 4-го отборочного раунда Лиги конференций. Таким образом, определились все участники общего этапа.

В общем этапе третьего по значимости еврокубкового турнира примут участие 36 команд: 24 победителя раунда плей-офф Лиги конференций, а также 12 команд, которые вылетели в 4--м отборочном раунде Лиги Европы.

Жеребьевка общего этапа Лиги Европы-2024/25 пройдет 30 августа. Все участники разделены на шесть корзин. Каждая команда встретится с шестью разными соперниками (три раза дома, три — на выезде).

Корзина 1: «Челси» (Англия) «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Фиорентина» (Италия), ЛАСК (Австрия), «Бетис» (Испания).

Корзина 2: «Истанбул ББ» (Турция), «Мольде» (Норвегия), «Легия» (Польша), АПОЭЛ (Греция), «Юргорден» (Швеция), «Хайденхайм» (Германия).

Корзина 3: «Рапид» (Австрия), «Омония» (Кипр), «ХИК» (Финляндия), «Витория» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Олимпия» (Словения).

Корзина 4: «Серкль Брюгге» (Бельгия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Нью-Сейнтс» (Уэльс), «Лугано» (Швейцария), «Млада Болеслав» (Чехия), «Хартс» (Шотландия).

Корзина 5: «Петрокуб» (Молдавия), «Санкт-Галлен» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «Бачка-Топола» (Сербия), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Ягеллония» (Польша).

Корзина 6: «Целе» (Словения), «Ларн» (Северния Ирландия), «Динамо Минкс» (Белоруссия), «Пафос» (Кипр), «Викингур» (Исландия), «Ноа» (Армения).

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА.