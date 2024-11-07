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«Пафос» — «Астана»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги конференций

«Пафос» сыграет с «Астаной» в Лиге конференций 7 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Григорий Бабаян, главный тренер ФК «Астана».
Фото ФК «Астана»
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«Пафос» сыграет с «Астаной» в 3-м туре Лиги конференций в четверг, 7 ноября. Матч состоится на стадионе «Лимассол» в Лимассоле (Кипр) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Пафос» — «Астана» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. В Казахстане смотреть матч можно на телеканале Qazsport.

Во 2-м туре общего этапа ЛК «Пафос» проиграл «Хайденхайму» со счетом 0:1, «Астана» уступила ТНС — 0:2.

Основная стадия Лиги конференций пройдет с 3 октября 2024-го по 28 мая 2025-го.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 20:45. Limassol (Лимассол)
Пафос
Астана

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