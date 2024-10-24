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«Панатинаикос» — «Челси»: смотреть матч Лиги конференций онлайн

«Панатинаикос» сыграет с «Челси» во 2-м туре Лиги конференций 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Энцо Мареска, главный тренер ФК «Челси».
Фото Global Look Press
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«Панатинаикос» сыграет с «Челси» во 2-м туре Лиги конференций в четверг, 24 октября. Матч пройдет на стадионе OAKA имени Спиридона Луиса в Афинах (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Панатинаикос» — «Челси» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре греческий клуб сыграл вничью с «Борац Б-Л» — 1:1. Лондонская команда стартовала в турнире с победы над «Гентом» — 4:2.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
Челси

Лига конференций УЕФА: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика

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