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«Панатинаикос» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Панатинаикос» и «Динамо» Минск встретятся в Лиги конференций 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Панатинаикос» и «Динамо» Минск встретятся в 6-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 19 декабря. Матч примет олимпийский стадион имени Спиридона Луиса в Афина (Греция), стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличка всех встреч Лиги конференций (интересные моменты в одном окне).

Следить за ключевыми событиями игры «Панатинаикос» — «Динамо» Минск можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
Динамо Мн

В пяти турах общего этапа «Панатинаикос» набрал семь очков, в предыдущий игровой день назад «клеверные» победили ТНС (2:0). У минского «Динамо» — 3 очка, бело-синие еще имеют шансы принять участие в дополнительном раунде плей-офф в случае победы.

Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
ФК Панатинаикос
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