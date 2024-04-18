ПАОК на своем поле примет «Брюгге» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24 в четверг, 18 апреля. Игра пройдет на стадионе «Тумба» в Салоники, Греция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи ПАОК — «Брюгге» пройдет на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Ключевые события первого матча четвертьфинала Лиги конференций будут доступны в матч-центре «СЭ».

Бельгийский «Брюгге» в первой игре на своем поле победил греческий ПАОК. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Уго Ветлесена. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

Лига конференций: расписание и результаты матчей, обзоры игр и сетка плей-офф турнира, онлайн-трансляции и новости, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».