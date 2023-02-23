«Шериф» обыграл «Партизан» и вышел в 1/8 финала Лиги Конференций

«Шериф» одержал победу над «Партизан» и прошел в 1/8 финала Лиги Конференций — 3:1.

За тираспольский клуб забили Седрик Бадоло, а также дублем отметился Мухамед Диоп.

В первом матче сербская команда одержала минимальную победу над молдавским клубом — 1:0.

«Лацио» играет вничью с «ЧФР Клуж» — 0:0. Итальянский клуб проходит в следующую стадию ЛК по сумме двух встреч. В первом матче «орлы» переиграли румынский клуб с минимальным счетом — 1:0.

«АЕК Ларнака» играет вничью с «Днепром-1». Греческий клуб проходит в 1/8 финала Лиги Конференций из-за победы в первом матче со минимальным счетом 1:0.