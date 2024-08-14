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Сегодня, 00:16

«Хеккен» и «Пакш» вышли в 4-й отборочный раунд Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Хеккен» сыграл на выезде вничью с «Пайде» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций — 1:1. Встреча прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллинне.

На 7-й минуте защитник Адам Лундквист вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались еще до перерыва благодаря мячу, забитому Роби Саармом.

В 4-м раунде квалификации шведский клуб встретится с «Хайденхаймом» из Германии, Первый матч состоится 22 августа, а ответный — 29-го.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
13 авг, 19:30. Paide linnastaadion (Пайде)
Пайде
1:1
Хеккен

Также в следующий раунд квалификации вышел «Пакш», который сыграл вничью с «Морнаром» (2:2). В первом матче венгерская команда одержала разгромную победу со счетом 3:0.

Следующим соперником венгерская команда станет победитель пары «Млада» — «Хапоэль» (Беэр-Шева). Первая игра — 1:1.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
13 авг, 21:45. SRC Topolica (Бар)
Морнар
2:2
Пакш

Футбол
Лига конференций
ФК Хеккен
0
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