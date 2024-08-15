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Сегодня, 17:00

«Пюник» — «Ордабасы»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

В России не покажут матч Лиги конференций «Пюник» — «Ордабасы»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ордабасы».
Фото Global Look Press
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«Пюник» на своем поле примет «Ордабасы» в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций в четверг, 15 августа. Игра пройдет на стадионе «Кажимукан Мунайтпасов» (Шымкент) Начало — в 19.00.

В Армении матч покажет Первый канал H1. В Казахстане игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Ключевые события игры Лиги конференций «Пюник» — «Ордабасы» доступны в разделе «Матч-центр». В России матч показан не будет.

«Пюник» неудачно сыграл в первом раунде Лиги чемпионов. Чемпион Армении уступил минскому «Динамо» (0:1 — дома, 0:0 — в гостях). Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее македонской «Струги» (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).

«Ордабасы» в Лиге чемпионов в первом отборочном раунде проиграл «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях). В Лиге конференций во втором раунде команда выиграла у «Дифферданжа» (4:4 — ничья в основное время, 4:3 — победа в серии пенальти).

Матч в третьем раунде Лиги конференции закончился победой «Пюника» над «Ордабасы» с минимальным счетом (0:1).

Футбол
Лига конференций
ФК Ордабасы
ФК Пюник
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