Райс: «Рад не только за себя и за тренера, но и за персонал, и за болельщиков»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций.

«Эта победа — все для нас. Ребята были нацелены на успех. Мы в себя верили. Я рад не только за себя и за тренера, но и за рабочий персонал, и за наших болельщиков. За всех, кто причастен к этому успеху. Когда Джаррод выбежал на ворота, я сказал себе: «Это твой момент!» А затем мы увидели, как мяч влетает в сетку ворот. Это невероятно! Я до сих пор в шоке», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.