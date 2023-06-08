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Райс: «Рад не только за себя и за тренера, но и за персонал, и за болельщиков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в финале Лиги конференций.

«Эта победа — все для нас. Ребята были нацелены на успех. Мы в себя верили. Я рад не только за себя и за тренера, но и за рабочий персонал, и за наших болельщиков. За всех, кто причастен к этому успеху. Когда Джаррод выбежал на ворота, я сказал себе: «Это твой момент!» А затем мы увидели, как мяч влетает в сетку ворот. Это невероятно! Я до сих пор в шоке», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

«Молотобойцы» впервые за 58 лет победили в еврокубковом турнире. В 1965 году команда выиграла Кубок обладателей кубков.

&laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Лиги конференций! Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2037766--fiorentina-vs-west-ham/
Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
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