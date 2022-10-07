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«Вест Хэм» на выезде обыграл «Андерлехт», «Вильярреал» разгромил «Аустрию», «Фиорентина» переиграла «Хартс»

Евгений Козинов
Корреспондент
6 октября. «Андердехт» — «Вест Хэм» — 0:1.
Фото Global Look Press
Результаты 3-го тура группового турнира Лиги конференций.
Фото Twitter
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В четверг, 6 октября, состоялись матчи 3-го тура группового турнира Лиги конференций.

«Андерлехт» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Вест Хэму» (0:1), «Ницца» на выезде выиграла у «Словацко» (1:0), «Днепр-1» и «Вадуц» сыграли вничью (2:2), «Пюник» переиграл «Жальгирис» (2:0), «Фиорентина» оказалась сильнее «Хартса» (3:0), «Вильярреал» разгромил «Аустрию» (5:0), «АЗ» обыграл «Аполлон» (3:2), «Базель» потерпел поражение от «Слована» (0:2), «Кельн» на своем поле уступил «Партизану» (0:1).

Результаты 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Фото Twitter
Результаты 3-го тура группового турнира Лиги конференций.
Фото Twitter

Матчи 4-го тура группового турнира Лиги конференций состоятся через неделю, 13 октября.

Футбол
Лига конференций
ФК Андерлехт
ФК Вест Хэм Юнайтед
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