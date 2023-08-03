«Сабах» Мусаева вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Сегодня, 20:57
Азербайджанский «Сабах» на своем поле обыграл латвийский РФШ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 2:1.
«Сабах» уступал после гола Яниса Икауниекса на 67-й минуте, но сумел вырвать победу благодаря точным ударам Джой-Ланса Микелса (77-я минута) и Эммануэля Апе (90+4-я).
Команда российского специалиста Мурада Мусаева одержала победу по итогам двух встреч. В первом матче «Сабах» обыграл соперника (2:0).
«Погонь» на своем поле обыграла «Линфилд» из Северной Ирландии — 3:2. По сумме двух встреч (8:4) польский клуб прошел в следующую стадию квалификации.
«Лех» в гостях обыграл «Жальгирис» — 2:1 и также сыграет в третьем квалификационном раунде — в первом матче польская команда обыграла соперника — 3:1.
«Дерри Сити» из Северной Ирландии в гостях сыграл вничью с финским КуПСом — 3:3. Благодаря победе в первой встрече (2:1) североирландцы вышли в следующий раунд.