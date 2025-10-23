Видео
23 октября, 19:30

«Самсунспор» — «Динамо» Киев: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Самсунспор» и «Динамо» Киев встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Самсунспор» и «Динамо» Киев встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций в четверг, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «19 мая» в Самсуне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Самсунспор» — «Динамо» Киев можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. 19 May Stadium (Самсун)
Самсунспор
3:0
Динамо К

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 команд, каждая из которых проводит по 6 матчей. В 1-м туре «Самсунспор» победил «Легию» со счетом 1:0, а «Динамо» проиграло «Кристал Пэласу» (0:2).

