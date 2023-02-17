Сарри раскритиковал арбитра матча «Лацио» — «ЧФР»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «ЧФР» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций.

«Мне понравился настрой, с которым мы играли. Красная карточка на 13-й минуте могла привести к немалым последствиям, вместо этого мы взяли игру под свой контроль, пошли вперед и даже приблизились к счету 2:0. К сожалению, рефери (Крейг Поусон) не был на уровне, необходимом для судейства еврокубкового. Я сожалею, что это приходится говорить», — сказал Сарри Sky Sports.

Ответный матч пройдет через неделю — 23 февраля. Начало — в 20.45 по московскому времени.