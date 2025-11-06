Видео
6 ноября, 18:10

«Шахтер» — «Брейдаблик»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Шахтер» и «Брейдаблик» сыграют в Лиге конференций 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Шахтер» и «Брейдаблик» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 в четверг, 6 ноября.
Фото Global Look Press

«Шахтер» и «Брейдаблик» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 в четверг, 6 ноября. Матч пройдет на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 20:45. Miejski im. Henryka Reymana (Краков)
Шахтер Д
2:0
Брейдаблик

Следить за ключевыми событиями игры «Шахтер» — «Брейдаблик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре общего этапа ЛК оранжево-черные проиграли «Легии» со счетом 1:2. Команда из Коупавогюра сыграла в безголевую ничью с «КуПС» — 0:0.

Лига конференций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига конференций
ФК Шахтер (Донецк)
