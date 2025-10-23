«Шахтер» и «Легия» встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 23 октября. Игра пройдет на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша), стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Шахтер» — «Легия» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 19:45. Miejski im. Henryka Reymana (Краков)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 команд, каждая из которых проводит по 6 матчей. В 1-м туре «Шахтер» победил «Абердин» со счетом 3:2, а «Легия» проиграла «Самсунспору» (0:1).