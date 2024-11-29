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Сегодня, 04:26

Шмидт оценил игру «Хайденхайма» в матче с «Челси»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Хайденхайма» Франк Шмидт прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с «Челси» (0:2).

«Конечно, невозможно все время держать игроков «Челси» вдали от ворот, мы могли открыть счет, но оказались в роли догоняющих во втором тайме. Могли отыграться, у нас были отличные моменты», — цитирует Шмидта пресс-служба УЕФА.

После 4-х матчей в Лиге конференций «Хайденхайм» с 9 очками занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Челси» лидирует с 12 очками.

Источник: UEFA
Футбол
Лига конференций
ФК Челси
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