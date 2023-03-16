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Лига конференций

16 марта, 22:51

«Фиорентина» обыграла «Сивасспор» и вышла в 1/4 финала Лиги конференций

Мария Гусева
«Сивасспор» — «Фиорентина» — 1:4.
«Сивасспор» — «Фиорентина» — 1:4.
Фото Reuters
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«Фиорентина» на выезде обыграла «Сивасспор» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 4:1.

В составе победителей голами отметились Артур Кабрал, Никола Миленкович и Гаэтано Кастровилли. Еще один гол забил Димитриос Гутас в свои ворота. За «Сивасспор» мяч забил Эрдоган Ешилюрт.

В первом матче «Форентина» победила со счетом 1:0. Таким образом, итальянский клуб вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций пройдет 17 марта в Ньоне.

Лига конференций. 1/8 финала
16 мар, 20:45. Yeni 4 Eylul Stadyumu (Сивас)
Сивасспор
1:4
Фиорентина

В другом матче «Лех» на выезде обыграл «Юргорден» — 3:0.

Голы в этой встрече забили Филип Мархвиньский, Ника Квеквескири и Михал Скурась.

Первая встреча завершилась победой польского клуба (2:0). «Лех» вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

Лига конференций. 1/8 финала
16 мар, 20:45. Tele2 Arena (Стокгольм)
Юргорден
0:3
Лех
Футбол
Лига конференций
ФК Лех
ФК Сивасспор
ФК Фиорентина
ФК Юргорден
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