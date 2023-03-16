«Фиорентина» обыграла «Сивасспор» и вышла в 1/4 финала Лиги конференций

«Фиорентина» на выезде обыграла «Сивасспор» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 4:1.

В составе победителей голами отметились Артур Кабрал, Никола Миленкович и Гаэтано Кастровилли. Еще один гол забил Димитриос Гутас в свои ворота. За «Сивасспор» мяч забил Эрдоган Ешилюрт.

В первом матче «Форентина» победила со счетом 1:0. Таким образом, итальянский клуб вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций пройдет 17 марта в Ньоне.

В другом матче «Лех» на выезде обыграл «Юргорден» — 3:0.

Голы в этой встрече забили Филип Мархвиньский, Ника Квеквескири и Михал Скурась.

Первая встреча завершилась победой польского клуба (2:0). «Лех» вышел в 1/4 финала Лиги конференций.