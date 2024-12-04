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Сегодня, 04:32

Скауты европейских клубов просматривали вратаря минского «Динамо» во время матча Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Европейские клубы проявляют интерес к голкиперу минского «Динамо» Федору Лапоухову. По информации Legalbet, скауты «Копенгагена» и «Гента» просматривали 21-летнего вратаря во время последнего матча минской команды в Лиге конференций (против «Копенгагена»).

В сезоне-2024 голкипер сыграл в 27 матчах чемпионата Белоруссии, из которых 19 сыграл на ноль и пропустил 10 голов.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца декабря 2024 гожа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 450 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Гент
ФК Копенгаген
ХК Динамо (Минск)
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