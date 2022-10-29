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Сегодня, 00:05

«Кельн» выиграл у «Словацко» в перенесенном матче Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Словацко» проиграл «Кельну» (0:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Игра прошла в Словакии.

Единственный гол на 82-й минуте забил Ондрей Дуда с пенальти. Немецкая команда могла забить раньше, но Флориан Каинц в начале второй половины не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Изначально игра должна была пройти в четверг. Однако встреча была перенесена из-за густого тумана.

«Кельн» набрал 7 очков и занимет 3-е место в группе D. «Словацко» располагается на 4-й строчке с 4 очками и лишился шансов на выход в плей-офф.

Футбол
Лига конференций
ФК Кельн
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