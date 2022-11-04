Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций

В четверг, 3 ноября, состоялись заключительные матчи групповой стадии Лиги конференции. По их итогам определились все участники плей-офф турнира.

Первые места в группах заняли «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Вест Хэм» (Англия) «Вильярреал» (Испания), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Сивасспор» (Турция), «Юргорден» (Швеция), «Ницца» (Франция) и «Слован» (Словакия). Эти команды вышли в 1/8 финала турнира.

В 1/16 финала сыграют 8 команд, занявших вторые места в своих группах Лиги конференций: «Андерлехт» (Бельгия), «Базель» (Швейцария), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Днепр-1» (Украина), «Фиорентина» (Италия), «Гент» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Партизан» (Сербия), а также 8 клубов, которые стали третьими в группах Лиги Европы: «АЕК Ларнака» (Кипр), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Лудогрец» (Болгария), «Карабах» (Азербайджан), «Шерифф» (Молдавия) и «Трабзонспор» (Турция).

Жеребьевка превого раунда плей-офф состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2023 года.