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ТНС — «Астана»: смотреть матч Лиги конференций онлайн

ТНС сыграет с «Астаной» в Лиге конференций 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Камара (ФК «Астана»).
Фото ФК «Астана»
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ТНС встретится с «Астаной» в матче 2-го тура Лиги конференций в четверг, 24 октября. Игра состоится на стадионе «Кроуд Медоу» в Шрусбери (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи ТНС — «Астана» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре ЛК валлийский клуб уступил «Фиорентине» со счетом 0:2. Казахстанская команда стартовала в турнире с победы над «Бачкой-Тополой» — 1:0.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. The Croud Meadow (Шрусбери)
ТНС
Астана

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Футбол
Лига конференций
ФК Астана
ФК Нью-Сейнтс (ФК ТНС)

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