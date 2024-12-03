УЕФА оштрафовал «Легию» за поведение болельщиков на матче с минским «Динамо»

УЕФА оштрафовал польскую «Легию» по итогам матча третьего тура общего этапа Лиги конференций против минского «Динамо», сообщает ТАСС со ссылкой на польскую радиостанцию Zet. Сумма штрафа составила 17,5 тысяч евро.

На матче между «Легией» и минским «Динамо» (4:0), который состоялся 7 ноября в Варшаве, польские фанаты вывесили на трибунах баннеры политического характера, а также скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Это уже четвертое по счету наказание для польского клуба в текущем розыгрыше Лиги конференций. Ранее «Легия» была оштрафована на 80 тысяч евро после домашнего матча с испанским «Бетисом» (1:0) в первом туре общего этапа турнира, а также на 15 тысяч евро после выездной встречи с сербским клубом «Бачка Топола» (3:0) во втором туре.

Также по решению УЕФА фанатам «Легии» было запрещено присутствовать на гостевом матче против кипрской «Омонии» (3:0) в четвертом туре.