УЕФА оштрафовал «Партизан» одним матчем Лиги конференций без зрителей

Дисциплинарный комитет УЕФА назначил «Партизану» наказание в виде проведения одного домашнего матча Лиги конференций без зрителей, сообщается на сайте организации.

Помимо этого, сербский клуб получил условное наказание в виде одного матча без зрителей с испытательным сроком на два года. Решение было принято после поведения болельщиков в матче с датским «Норшелланном».

Также «Аустрия» оштрафована на 15 тысяч евро и условным закрытием двух секторов на следующий домашний матч еврокубков за бросание болельщиками предметов на поле. Австрийский клуб также обязан выплатить 37 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и 18 тысяч евро — за блокирование проходов.

Другой австрийский клуб ЛАСК выплатит 20 тысяч евро за бросание предметов в матче с «Зриньски» (Словения).