УЕФА заменил еще одну бригаду судей в еврокубках

Судейский комитет УЕФА незадолго до матча Лиги конференций «Брага» — «Фиорентина» (0:4) заменил всю судейскую бригаду. Предположительно это произошло из-за транспортных проблем. В итоге вместо словенцев Матея Юга, Томажа Кланчника, Мануэля Видали, Давида Смаича, Нейца Кайтазовича и Асмира Сагрковича в Португалию в срочном порядке отправились испанцы Карлос дель Серро Гранде, Пау Себриан Девис, Гонсало Гарсия Гонсалес, Мигель Анхель Ортис Ариас, Сесар Сото Градо и Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Кроме того, как сообщал «СЭ», в последний момент судейский комитет УЕФА произвел изменения в составе бригады арбитров, назначенной на стыковой матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Рома» (1:0). Вместо шведа Гленна Нюберга обязанности судьи выполнял голландец Деннис Хиглер, который изначально должен был помогать видеоарбитру Полу ван Букелу. А вместо Хиглера функции АВАР возложили на немца Гюнтера Перля. Также заменили одного из ассистентов судьи: вместо еще одного шведа — Махбода Беиги в бригаду включили немца Эдуарда Байтингера.