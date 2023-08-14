Украинская ассоциация просит УЕФА принять меры относительно баннера фанатов «Ариса»

Сегодня, 18:32
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращение в УЕФА после баннера болельщиков «Ариса» в матче с киевским «Динамо» в квалификации Лиги конференций.
10 августа фанаты греческого клуба вывесили баннер с надписью «Разгромите нацистов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Спустя несколько минут растяжку убрали.
В обращении УАФ предполагает, что баннер был изготовлен болельщиками «Ариса», которые сотрудничают с российскими фанатскими движениями.
«Просим УЕФА и коллег из греческой федерации внимательно рассмотреть данный эпизод, принять строгие меры в отношении нарушителей с целью пресечения подобных случаев в дальнейшем», — цитирует ТАСС обращение УАФ.
Встреча завершилась победой «Ариса» со счетом 1:0. Ответный матч пройдет 17 августа в Бухаресте.