23 октября, 19:45
«Университатя» Крайова и «Ноа» встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Ион Облеменко» в Крайове, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Университатя» — «Ноа» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.
В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 команд, каждая из которых проводит по 6 матчей. В первом туре «Университатя» проиграл «Ракуву» со счетом 0:2, а «Ноа» победил «Риеку» (1:0).