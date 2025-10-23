«Университатя» Крайова и «Ноа» встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Ион Облеменко» в Крайове, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Университатя» — «Ноа» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.

23 октября, 22:00. Stadionul Ion Oblemenco (Крайова)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 команд, каждая из которых проводит по 6 матчей. В первом туре «Университатя» проиграл «Ракуву» со счетом 0:2, а «Ноа» победил «Риеку» (1:0).