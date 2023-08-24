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Сегодня, 12:21

В Госдуме назвали дискриминацией невыдачу британской визы Оздоеву

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев не примет участие в матче квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартса» из-за проблем с визой.

«Наши европейские соседи ведут себя как дети малые. Не могут поставить Россию на колени, решили психологически душить через спорт. Наши спортсмены подвергаются дискриминации по национальному признаку. Смысл отказа в визе мне не понятен. Это мелкое негодяйство. Непонятно, почему молчат УЕФА и ФИФА. Деньги собирают, а отслеживать интересы спортсменов не могут. В ПАОК также должны активно включиться», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее греческое издание sport24.gr сообщило, что 30-летнему россиянину не дали визу в Шотландию, поэтому он не сможет помочь команде.

30-летний россиянин перешел в ПАОК в августе этого года. Ранее Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Матч «Хартс» — ПАОК состоится сегодня, 24 августа в Эдинбурге. Начало в 21:45 по московскому времени.

Магомед Оздоев
Футбол
Лига конференций
ФК ПАОК
ФК Хартс
Дмитрий Свищев
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В ПАОК подтвердили, что Оздоев пропустит матч с «Хартс» из-за отсутствия британской визы