В Госдуме раскритиковали отказ игроков «Кривбасса» жать руку арбитру, судившему матч сборных России и Сербии

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение футболистов «Кривбасса», отказавшихся пожимать руки арбитрам перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги конференций против «Бетиса» (0:2).

Они не стали приветствовать Арда Кардешлера, который в марте этого года работал на товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0) в Москве.

«Однажды люди не захотят ручкаться с теми, кто жал руки нацистам. Такое было. Но не пришло время. Украинцы имеют все шансы на то, чтобы в будущем при одном только упоминании о них люди переходили на другую сторону улицы. Они многое для этого делают», — сказал Валуев «СЭ».

Капитан украинской команды Юрий Вакулко также не пожал руку судьям перед жребием с капитаном «Бетиса» Набилем Фекиром, которого украинец поприветствовал.

В конце прошлой недели «Кривбасс» потребовал от УЕФА заменить главного судью матча.

Александр Абустин