В МИД РФ назвали нацизмом отказ в выдаче виз российским футболистам «Урарту»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» отказ выдать российским игрокам «Урарту» визы для въезда в Эстонию. Ранее главный тренер армянской команды Дмитрий Гунько заявил, что ряд игроков из России не получили визы на гостевой матч против эстонского «Калева» в первом раунде квалификации Лиги конференций.

«Это и есть нацизм», — сказала Захарова «СЭ».

За «Урарту» выступают россияне Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Первый матч между «Калевом» и «Урарту» пройдет 11 июля. Начало — в 19.30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Армении 18 июля.