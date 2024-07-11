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Сегодня, 17:22

В МИД РФ назвали нацизмом отказ в выдаче виз российским футболистам «Урарту»

Зарина Халимхонова
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» отказ выдать российским игрокам «Урарту» визы для въезда в Эстонию. Ранее главный тренер армянской команды Дмитрий Гунько заявил, что ряд игроков из России не получили визы на гостевой матч против эстонского «Калева» в первом раунде квалификации Лиги конференций.

«Это и есть нацизм», — сказала Захарова «СЭ».

За «Урарту» выступают россияне Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Первый матч между «Калевом» и «Урарту» пройдет 11 июля. Начало — в 19.30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Армении 18 июля.

Российский вратарь &laquo;Урарту&raquo; Александр Мелихов. Российских игроков «Урарту» не пустили в Эстонию. Они пропустят первый матч квалификации Лиги конференций
Футбол
ФК Урарту
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Российские футболисты «Урарту» не получили визы на матч в Эстонию