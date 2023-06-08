Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 00:28

«Вест Хэм» не проиграл ни одного матча в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
«Вест Хэм» радуется победе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций, не потерпев ни одного поражения по ходу турнира. В финале в среду, 7 июня, была обыграна «Фиорентина» (2:1).

В пути представителей лиг «молотобойцы» разгромили «Виборг» (6:1). В группе с «Андерлехтом», «Силькеборгом» и ФКСБ английская команда выиграла 6 матчей из 6.

В плей-офф «Вест Хэм» дважды обыграл АЕК в 1/8 финала (2:0 и 4:0), с «Гентом» в 1/16-й сыграл вничью (1:1) и одержал победу (4:1), а в полуфинале дважды выиграл у АЗ (2:1 и 1:0).

«Вест Хэм» спустя 58 лет вновь выиграл еврокубковый турнир.

&laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;. «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Обсудить
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига конференций, финал-2023: «Фиорентина» — «Вест Хэм»
Церемония награждения финала Лиги конференций
«Фиорентина» проиграла два финала за две недели
Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Боуэн признан лучшим игроком финала Лиги конференций
Паскуаль: «Очень печально, когда играешь 60 матчей за сезон и проигрываешь второй финал подряд»
«Фиорентина» — «Вест Хэм»: видео голов финала Лиги конференций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паскуаль: «Очень печально, когда играешь 60 матчей за сезон и проигрываешь второй финал подряд»

Боуэн признан лучшим игроком финала Лиги конференций