«Юргорден» в меньшинстве удержал победу над «Викингуром» в Лиге конференций

Шведский «Юргорден» на выезде обыграл исландский «Викингур» в 5-м туре общего этапа Лиги конференций — 2:1. Победу гостям принесли голы Кейты Косуги (62-я минута) и Густава Викхейма (65-я). Единственный мяч хозяев на 72-й минуте забил Ари Сигурпалссон. Шведская команда завершала матч вдесятером — на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Миро Теньо. «Юргорден» (10 очков) одержал третью подряд победу в Лиге конференций и поднялся на шестое место в таблице. «Викингур» (7) идет 15-м.